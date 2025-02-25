Глава американского ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск призвал провести в Украине президентские выборы. Это произошло после того, как Верховная рада Украины проголосовала в поддержку Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

"Проведите выборы", - прокомментировал Маск в социальной сети X сообщение о принятии Верховной радой постановления, продлевающего полномочия Зеленского.

Ранее Верховная рада в присутствии еврокомиссаров и представителей европейских стран провалила голосование за постановление "О поддержке демократии", в котором говорилось о том, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия до вступления на пост нового президента Украины. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых. Как отметил в беседе с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров, провал голосования говорит о том, что Зеленский потерял поддержку Верховной рады, а скоро потеряет и власть.

Позже Гончаренко сообщил, что постановление снова попытаются протащить в парламенте. В итоге постановление в поддержку Зеленского, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, удалось принять лишь со второго раза. На заседании Верховной рады во вторник за документ проголосовали 268 депутатов.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что нынешнее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4 % и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.