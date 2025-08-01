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Маск призвал страны Европы к выходу из ЕС
Автор:Редакция news.by
Проект "Евросоюз" пора закрывать - так считает Илон Маск. Миллиардер прокомментировал решение Европейского суда о том, что Ирландия должна принимать беженцев, стремящихся в ЕС, несмотря на протест Дублина против этого.
Суд обязал правительство страны игнорировать постановления местных властей и размещать мигрантов. По словам Маска, Ирландия должна покинуть Евросоюз, как и все страны, поскольку он разрушает демократию в Европе.