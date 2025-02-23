Маск считает, что в Европе назревает революция на фоне парламентских выборов в Германии

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Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что в Европе назревает революция на фоне парламентских выборов в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователь в социальной сети Х написал, что 10,3 миллиона человек проголосовали в ФРГ за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Он добавил, что в Европе назревает революция, отметив, что это "только начало".

"Да", - написал Маск в ответ на публикацию.

Маск перед выборами в бундестаг заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" - единственная надежда ФРГ.

Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.