Маск устал от нападок со стороны левых политических сил и готов покинуть пост в администрации США

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Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), готов уйти из американской администрации, устав от нападок со стороны левых политических сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Издание отмечает, что точная дата ухода Маска пока неизвестна, однако ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая. По словам неназванного собеседника издания, миллиардеру "надоело терпеть неприятные и неэтичные нападки со стороны левых политиков".

Как отметил источник издания, Маск считает, что его отсутствие не окажет негативного влияния на эффективность работы DOGE, поскольку сотрудники ведомства уже наладили процесс.

Как сообщила 2 апреля американская газета Politico, президент США Дональд Трамп уведомил приближенных, что политическая роль, которую играет Маск, в ближайшие недели уменьшится. По словам источников издания, Маск будет в основном заниматься бизнесом "и играть вспомогательную политическую роль", вероятно, "сохранив за собой положение неофициального советника" Трампа.

3 апреля глава Белого дома заявил, что Маск будет работать на вашингтонскую администрацию по меньшей мере еще несколько месяцев.