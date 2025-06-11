Маск: Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе

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Американский бизнесмен Илон Маск выразил сожаление о некоторых своих сообщениях, касающихся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал он в соцсети X.

5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Маск отметил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, предприниматель одобрил идею импичмента Трампа, раскритиковал законопроект Белого дома о сокращении государственных расходов и введенные американским лидером тарифы на импорт.