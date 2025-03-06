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Маск заявил, что не собирается отключать Украину от терминалов Starlink
Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не собирается отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС.
"Хотелось бы быть предельно ясным: неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я хочу лишь сказать, что без Starlink украинские линии [фронта] рухнут, поскольку Россия может глушить все остальные коммуникации. Мы бы никогда не сделали этого и не стали бы использовать эту ситуацию как разменную монету", - написал он в X.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с утверждением, что Варшава найдет нового поставщика спутниковой связи для Киева, если Маск отключит в Украине Starlink. Маск в ответ на слова Сикорского назвал его "маленьким человечком" и обратил внимание на то, что Польша финансирует "крошечную часть" затрат Starlink в Украине.
Фото ТАСС