Маск заявил, что не собирается отключать Украину от терминалов Starlink

"Хотелось бы быть предельно ясным: неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я хочу лишь сказать, что без Starlink украинские линии [фронта] рухнут, поскольку Россия может глушить все остальные коммуникации. Мы бы никогда не сделали этого и не стали бы использовать эту ситуацию как разменную монету", - написал он в X.