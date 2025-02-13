Маск заявил, что правительство США платило Reuters миллионы долларов за введение в заблуждение

Глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что Вашингтон платил международному информационному агентству Reuters миллионы долларов за введение в заблуждение, сообщает ТАСС.

"Правительство США платило агентству Reuters миллионы долларов за масштабное введение общественности в заблуждение. Это буквально то, что было написано в контракте!" - написал он в сети X. На этом фоне предприниматель назвал деятельность агентства "полнейшим мошенничеством".