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Масштабные учения НАТО пройдут возле границы с Россией уже весной
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Финляндия готовится к серии масштабных учений НАТО. Они пройдут весной, в том числе близ границ с Россией.
В них примут участие свыше 20 тысяч военных альянса, в том числе Великобритании, Латвии, Эстонии, Швеции и Германии. Старт - 24 апреля. Некоторые пройдут при поддержке британской авиации.
В 2025 году учения пройдут и в других европейских странах. Как ожидается, немецкий бундесвер проведет маневры с привлечением солдат НАТО для отработки сценария возможного нападения России. Учения пройдут в сентябре в Гамбурге.