Масштабные учения НАТО пройдут возле границы с Россией уже весной

Финляндия готовится к серии масштабных учений НАТО. Они пройдут весной, в том числе близ границ с Россией.



В них примут участие свыше 20 тысяч военных альянса, в том числе Великобритании, Латвии, Эстонии, Швеции и Германии. Старт - 24 апреля. Некоторые пройдут при поддержке британской авиации.



В 2025 году учения пройдут и в других европейских странах. Как ожидается, немецкий бундесвер проведет маневры с привлечением солдат НАТО для отработки сценария возможного нападения России. Учения пройдут в сентябре в Гамбурге.