Массовое отравление водой в Дагестане: число пострадавших выросло до 274

стакан с питьевой водой на фоне гор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa576013-d10b-4ad8-b9de-8b237f11d67f/conversions/13e38944-0e7d-4b6c-ba94-f78c8f3ee6ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa576013-d10b-4ad8-b9de-8b237f11d67f/conversions/13e38944-0e7d-4b6c-ba94-f78c8f3ee6ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa576013-d10b-4ad8-b9de-8b237f11d67f/conversions/13e38944-0e7d-4b6c-ba94-f78c8f3ee6ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa576013-d10b-4ad8-b9de-8b237f11d67f/conversions/13e38944-0e7d-4b6c-ba94-f78c8f3ee6ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Магарамкентском районе Дагестана число пострадавших от массового отравления водой за последние двое суток выросло до 274 человек, из которых 270 - дети, говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.

Информация о множественных случаях кишечной инфекции в республике поступила 7 июля. Предположительно, она вызвана загрязненной водой из источника "Джепельский" близ села Магарамкент. Инфекция затронула жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Среди пострадавших значительное число детей от 3 до 14 лет, все они госпитализированы в Магарамкентскую центральную районную больницу.

Следственный комитет РФ по Республике Дагестан проводит проверку для установления причин инцидента. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).