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Массовое отравление водой в Дагестане: число пострадавших выросло до 274
В Магарамкентском районе Дагестана число пострадавших от массового отравления водой за последние двое суток выросло до 274 человек, из которых 270 - дети, говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.
Информация о множественных случаях кишечной инфекции в республике поступила 7 июля. Предположительно, она вызвана загрязненной водой из источника "Джепельский" близ села Магарамкент. Инфекция затронула жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Среди пострадавших значительное число детей от 3 до 14 лет, все они госпитализированы в Магарамкентскую центральную районную больницу.
Следственный комитет РФ по Республике Дагестан проводит проверку для установления причин инцидента. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).
Специалисты Роспотребнадзора продолжают отбор проб воды и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Жителям рекомендовано использовать только кипяченую воду. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем.