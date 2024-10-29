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Массовые протесты охватили Израиль после отставки министра обороны Галанта
В ночь на среду, 6 ноября, в нескольких городах Израиля множество людей вышли на улицу. Все из-за того, что премьер-министр страны Нетаньяху решил уволить с поста министра обороны.
Подобная попытка предпринималась и в марте 2023 года, но тогда ничего не вышло из-за протестов.
Галант постоянно критикует нынешнего премьер-министра Израиля и считается его оппонентом.
По словам Нетаньяху, Галант принимал решения и делал заявления, которые не согласовывались с позицией правительства, и из этих разногласий "извлекали выгоду враги Израиля".
Фото ТАСС
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