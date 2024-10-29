Массовые протесты охватили Израиль после отставки министра обороны Галанта

В ночь на среду, 6 ноября, в нескольких городах Израиля множество людей вышли на улицу. Все из-за того, что премьер-министр страны Нетаньяху решил уволить с поста министра обороны.

Подобная попытка предпринималась и в марте 2023 года, но тогда ничего не вышло из-за протестов.

Галант постоянно критикует нынешнего премьер-министра Израиля и считается его оппонентом.

По словам Нетаньяху, Галант принимал решения и делал заявления, которые не согласовывались с позицией правительства, и из этих разногласий "извлекали выгоду враги Израиля".