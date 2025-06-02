Мединский: Переданный Украине меморандум России состоит из двух частей

Россия передала украинской стороне свой меморандум на переговорах в Стамбуле, он состоит из двух частей. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам, пишет ТАСС.

"Мы передали наш меморандум украинской стороне, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня", - сказал он.

"Причем во второй части даже есть вариативность. Поступить по этому пути или по этому", - добавил Мединский.

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Переговоры российской и украинской делегаций продолжались чуть больше часа, встреча началась во дворце Чираган около 14:43 по местному времени, а завершилась в 15:57.

Прямые переговоры между РФ и Украиной возобновились 16 мая по инициативе президента России Владимира Путина после более чем трехлетнего перерыва.