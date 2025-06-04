Мединский заявил о готовности РФ начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня

Россия готова начать обмен военнопленными с украинской стороной в период с 7 по 9 июня. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

"Мы предполагаем, что это, наверное, будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - заявил он на совещании президента РФ с членами правительства.

Помощник российского лидера проинформировал, что украинская сторона на переговорах в Стамбуле предложила начать с 30- или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров.

Мединский также сообщил, что Россия в свою очередь передала Украине позицию российского президента о том, что встреча глав государств возможна при надлежащей подготовке. "Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам", - рассказал глава российской делегации.

Россия, по его словам, наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам. "По всем гуманитарным акциям налажены эффективные каналы взаимодействия. По остальным вопросам мяч на их стороне", - сказал Мединский.