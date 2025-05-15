Мединский сделал заявление перед переговорами по Украине в Стамбуле

Владимир Мединский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7018598-e6f2-475f-bbaa-e15eadae96ec/conversions/e834668c-b08c-42a1-ba17-4f5c83fe6c78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7018598-e6f2-475f-bbaa-e15eadae96ec/conversions/e834668c-b08c-42a1-ba17-4f5c83fe6c78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7018598-e6f2-475f-bbaa-e15eadae96ec/conversions/e834668c-b08c-42a1-ba17-4f5c83fe6c78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7018598-e6f2-475f-bbaa-e15eadae96ec/conversions/e834668c-b08c-42a1-ba17-4f5c83fe6c78-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский вышел к СМИ в Стамбуле с заявлением перед переговорами по Украине, сообщает РИА Новости.

Делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, заверил Владимир Мединский. "Делегация настроена конструктивно на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", - добавил он.

Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. "Задача делегации, - по словам помощника президента РФ, - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта".