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Мединский сделал заявление перед переговорами по Украине в Стамбуле
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Помощник президента России Владимир Мединский вышел к СМИ в Стамбуле с заявлением перед переговорами по Украине, сообщает РИА Новости.
Делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, заверил Владимир Мединский. "Делегация настроена конструктивно на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", - добавил он.
Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. "Задача делегации, - по словам помощника президента РФ, - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта".
Также сообщается, что после заявления Мединского делегация покинула российское генконсульство и уехала в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной.