Мексика планирует ввести ответные меры против США

В Мексике готовят ответные меры на введение Трампом 25-процентных пошлин на импорт в США металлов.

Национальная палата черной металлургии североамериканской страны предложила правительству принять зеркальные действия против Вашингтона. Отмечается, одностороннее тарифное решение Белого дома "серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию".