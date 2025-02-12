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Мексика планирует ввести ответные меры против США
В Мексике готовят ответные меры на введение Трампом 25-процентных пошлин на импорт в США металлов.
Национальная палата черной металлургии североамериканской страны предложила правительству принять зеркальные действия против Вашингтона. Отмечается, одностороннее тарифное решение Белого дома "серьезно повлияет на сталелитейную промышленность и всю цепочку металлообработки в Северной Америке, поставив под угрозу конкурентоспособность и региональную интеграцию".
При этом реальной причины для подобных мер у Штатов нет: по состоянию на конец 2024 года наблюдается положительное сальдо торгового баланса по стали в пользу США.