Ночью 18 июня был подписан Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Стороны не сочли нужным встречаться в реальном мире, хотя церемония подписания, как сообщалось ранее, должна была состояться в Швейцарии.

Трамп вообще поставил под документом свою подпись, находясь с визитом во Франции. Большинство комментаторов cчитают меморандум очевидным свидетельством победы в войне Ирана.

Стране разблокируют ее зарубежные активы, снимут санкции, профинансируют восстановление народного хозяйства. При этом никаких новых обязательств, в дополнение к довоенным, Тегеран на себя взял.

Между тем, меморандум не является мирным соглашением как таковым. Окончательные условия будущего мира должны быть согласованы в течение 60 дней.

Причем Трамп грозит Ирану возобновлением войны, если тот нарушит условия предварительного соглашения. Это крайне маловероятно, учитывая, что меморандум гарантирует Тегерану самые выгодные условия реинтеграции в глобальную экономику.