Меркель: Дипломатия должна быть подключена к урегулированию на Украине

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Дипломатия должна быть подключена к урегулированию украинского конфликта, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе мероприятия, организованного изданием Rheinische Post (RP), сообщают РИА Новости.

"Одних военных средств будет недостаточно. Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми. Не может быть только лишь красных линий", - сказала политик. Ее слова приводит RP.

При этом бывший канцлер отметила, что Украина "должна сохранить суверенитет". Она поддержала и обсуждаемое немецкими партиями увеличение военных расходов ФРГ.

"Нам не хватит (расходов на оборону в размере – ред.) 2 % ВВП. Есть моменты, когда я задаюсь вопросом: достаточно ли быстро мы повышали затраты на оборону?", - заявила Меркель.

Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что его фракция совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. Ранее таблоид Bild сообщил о том, планируется создание двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны, куда суммарно может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро.