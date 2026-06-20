"Мерц должен уйти" - в немецком Аугсбурге прошел митинг против канцлера ФРГ

В немецком Аугсбурге прошел митинг против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Собравшиеся недовольны экономикой и внешней политикой Германии. Они призвали подписать петицию за отставку Мерца. Ее поддержали уже более 350 тыс. человек.

Митинг у Бранденбургских ворот

Также сотни немцев вышли к Бранденбургским воротам в Берлине, требуя наладить мирный диалог с Москвой. Среди демонстрантов были и политики.

Митинг у Бранденбургских ворот news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e33cc3-5c42-4d93-a205-f3a23449c619/conversions/b7c07959-8ba9-4ed3-a208-e7c0a7407873-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e33cc3-5c42-4d93-a205-f3a23449c619/conversions/b7c07959-8ba9-4ed3-a208-e7c0a7407873-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e33cc3-5c42-4d93-a205-f3a23449c619/conversions/b7c07959-8ba9-4ed3-a208-e7c0a7407873-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e33cc3-5c42-4d93-a205-f3a23449c619/conversions/b7c07959-8ba9-4ed3-a208-e7c0a7407873-xl-___webp_1920.webp 1920w

Собравшиеся призывали отменить санкции против России и начать переговоры с Кремлем. Марш завершился возложением цветов к памятнику советскому воину в парке Тиргартен, чтобы в преддверии годовщины почтить память бойцов Красной армии, освободивших Европу от нацизма.