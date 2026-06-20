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"Мерц должен уйти" - в немецком Аугсбурге прошел митинг против канцлера ФРГ
Автор:Редакция news.by
В немецком Аугсбурге прошел митинг против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Собравшиеся недовольны экономикой и внешней политикой Германии. Они призвали подписать петицию за отставку Мерца. Ее поддержали уже более 350 тыс. человек.
Митинг у Бранденбургских ворот
Также сотни немцев вышли к Бранденбургским воротам в Берлине, требуя наладить мирный диалог с Москвой. Среди демонстрантов были и политики.
Собравшиеся призывали отменить санкции против России и начать переговоры с Кремлем. Марш завершился возложением цветов к памятнику советскому воину в парке Тиргартен, чтобы в преддверии годовщины почтить память бойцов Красной армии, освободивших Европу от нацизма.
Главное фото: РИА Новости