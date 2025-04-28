3.66 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Мерц не набрал нужное количество голосов в первом туре выборов канцлера ФРГ
Лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не избрали канцлером ФРГ в первом туре голосования в Бундестаге. Политик решил отказаться от второго тура. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Bild.
Кандидату от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерцу не удалось набрать необходимые 316 голосов депутатов для избрания канцлером. Во время голосования он получил 310 голосов, всего в Бундестаге 630 депутатов.
Накануне Олаф Шольц, покидая пост канцлера ФРГ, высказался о трудных временах, ожидающих его преемника.
5 мая, спустя десять недель после досрочных выборов в Бундестаг, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подписали коалиционный договор, открыв тем самым путь к избранию Мерца канцлером.
Из-за отказа политика от второго тура голосования страна 6 мая не получит нового канцлера. Все запланированные 7 мая зарубежные визиты Мерца теперь под вопросом. Он намеревался отправиться в Париж, а затем в Варшаву.