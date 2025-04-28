Мерц не набрал нужное количество голосов в первом туре выборов канцлера ФРГ

Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033a4cee-3de8-4aee-bc7b-34fbd15f206a/conversions/180ef202-39ee-46f0-85b7-6b5bb1fcba1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033a4cee-3de8-4aee-bc7b-34fbd15f206a/conversions/180ef202-39ee-46f0-85b7-6b5bb1fcba1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033a4cee-3de8-4aee-bc7b-34fbd15f206a/conversions/180ef202-39ee-46f0-85b7-6b5bb1fcba1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033a4cee-3de8-4aee-bc7b-34fbd15f206a/conversions/180ef202-39ee-46f0-85b7-6b5bb1fcba1b-xl-___webp_1920.webp 1920w Getty Images

Лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не избрали канцлером ФРГ в первом туре голосования в Бундестаге. Политик решил отказаться от второго тура. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Bild.

Кандидату от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерцу не удалось набрать необходимые 316 голосов депутатов для избрания канцлером. Во время голосования он получил 310 голосов, всего в Бундестаге 630 депутатов.

Накануне Олаф Шольц, покидая пост канцлера ФРГ, высказался о трудных временах, ожидающих его преемника.

5 мая, спустя десять недель после досрочных выборов в Бундестаг, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подписали коалиционный договор, открыв тем самым путь к избранию Мерца канцлером.