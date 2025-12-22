МИД Ирана: Тегеран не будет по требованию Запада разрывать отношения с Москвой

Тегеран не будет по требованию Запада разрывать отношения с Москвой. Об этом твердо заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он отверг обвинения европейских стран в якобы вмешательстве Ирана в события в Украине и подчеркнул, что отношения Ирана с Россией основаны на взаимных интересах и взаимоуважении. Дипломат также отметил: прежде чем указывать что-либо другим, страны Запада должны начать отвечать за свои действия.