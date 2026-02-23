МИД Латвии призывает граждан и чиновников не ездить в Беларусь

Тем не менее, латвийцы продолжают к нам приезжать, даже несмотря на то, что Рига запретила и организацию туров, и регулярные автобусные рейсы в Беларусь. Пограничники сообщают, что только за декабрь 2025 года в стране побывали 5,5 тыс. граждан Латвии, в январе 2026 года - почти 3 тыс. Они едут к нам на шоппинг, чтобы поправить здоровье в санаториях или посетить стоматолога.