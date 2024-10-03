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МИД Польши предложил странам ЕС лишить украинцев пособий, чтобы те возвращались воевать на родину
В МИД Польши призвали страны ЕС лишить украинцев пособий, чтобы те вернулись в страну платить налоги и воевать в ВСУ.
Как заявил глава ведомства Радослав Сикорский, особенно это должно касаться мужчин призывного возраста, чтобы улучшить ситуацию с мобилизацией. Он добавил, что уже обсуждал эту идею с министром финансов ФРГ.
К слову, в украинском МИД позицию Сикорского поддерживают и заявляют, что пришло время поднять вопрос о том, чтобы ЕС нашел программы по возвращению украинцев домой.
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