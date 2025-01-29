МИД России: Киев готовится к полному разгрому и ликвидации УПЦ

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором говорится о том, что Киев готовится к полному разгрому Украинской православной церкви (УПЦ) и ее ликвидации с конфискацией имущества, при этом ведущая роль в разжигании церковного кризиса на Украине принадлежит Вашингтону. Об этом пишет ТАСС.

"Вершиной произвола стало принятие 20 августа 2024 года Верховной Радой Украины закона № 3894 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", создающего юридический механизм для полного запрета на Украине УПЦ. Каноническую церковь, прихожанами которой являются миллионы людей, планируется ликвидировать с конфискацией имущества, если власти страны придут к выводу о ее аффилированных связях с РПЦ (Русской православной церковью - прим. ТАСС). В условиях творящегося на Украине беззакония можно предположить, что киевский режим будет искать малейшие зацепки и соответствующие "доказательства" для окончательного разгрома УПЦ", - говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, киевские власти на протяжении многих лет активно проводят курс на ликвидацию УПЦ, дискриминацию ее духовенства, преследование священнослужителей и верующих, а также принуждение паствы к переходу в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). "Для этой цели выстраивается законодательная система страны, ориентируются действия различных властных и силовых структур", - указано в докладе.

Вмешательство США

В дипведомстве обратили внимание на активное соучастие и ведущую роль Вашингтона в разжигании церковного кризиса на Украине.

"Для США это удобная возможность для продвижения собственных интересов, которые в данном случае заключаются в ослаблении влияния России в этом регионе. На Соединенных Штатах, как и на Константинопольском патриархате, лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине", - подчеркивается в докладе.

"Другие же недружественные страны занимали позицию невмешательства и молчаливо соглашались с происходящим в отношении УПЦ произволом. Именно при негласной закулисной поддержке США и их давлении Фанар всячески содействовал созданию в декабре 2018 года раскольнической ПЦУ", - указывается в материалах.

Доклад включает восемь разделов. Ознакомиться с полным его текстом можно на сайте МИД России.