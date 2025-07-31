Официальная Братислава обвиняет Соединенное Королевство во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на исход местных парламентских выборов. МИД Словакии вручил ноту протеста британскому послу.



Спецслужбы Словакии выяснили, что в 2023-м британские власти финансировали агитацию на YouTube против партии Роберта Фицо - нынешнего премьера. Установлены фамилии и ники блогеров, а также местных журналистов, которым из бюджета Великобритании поступали деньги. Фицо указывает, что подобное недопустимо, ведь Британия, формально, является союзником Словакии и ее партнером по НАТО.



Между тем официальная Братислава недавно обвинила иностранные спецслужбы в попытках организовать в стране цветную революцию. Напомним, в Словакии весной и в начале лета проходили массовые акции протеста, которые чуть было не вылились в попытку госпереворота.