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МИД: Япония намерена продолжать поддержку Украины и санкции против России
Глава МИД Японии Такэси Ивая в ходе заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента повторил позицию о том, что Токио считает главным достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине и, "исходя из этого, намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России". Об этом пишет РИА Новости.
В ходе слушаний представителей японского правительства попросили прокомментировать возможное развитие при прекращении военной помощи США Украине.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что "затруднительно отвечать на гипотетические вопросы", но подчеркнул неоспоримость факта о том, что Украина "продолжает сражаться благодаря различной помощи других стран". В ответ на это депутат от Конституционно-демократической партии спросил, намерен ли Токио продолжать поддержку Украины.