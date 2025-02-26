МИД: Япония намерена продолжать поддержку Украины и санкции против России

Глава МИД Японии Такэси Ивая в ходе заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента повторил позицию о том, что Токио считает главным достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине и, "исходя из этого, намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России". Об этом пишет РИА Новости.