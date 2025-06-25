Мигрантское восстание - как Лос-Анджелес превратился в поле боя

Фото Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772d1283-0008-4dd7-b495-d61389c2f54d/conversions/ba7f5677-aef5-4071-a6be-cee1c1a8e6f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772d1283-0008-4dd7-b495-d61389c2f54d/conversions/ba7f5677-aef5-4071-a6be-cee1c1a8e6f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772d1283-0008-4dd7-b495-d61389c2f54d/conversions/ba7f5677-aef5-4071-a6be-cee1c1a8e6f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772d1283-0008-4dd7-b495-d61389c2f54d/conversions/ba7f5677-aef5-4071-a6be-cee1c1a8e6f7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Sputnik.by

Жаркий июнь выдался в Лос-Анджелесе. Триггером протестов стали иммиграционные рейды. По обвинению в нарушении миграционного законодательства тогда задержали порядка 40 человек.

Недовольные пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть, поджигали автомобили, швыряли камни и петарды в сотрудников. Но власти Штата - демократы - настаивали на том, что ничего серьезного не происходит, протесты носят исключительно мирный характер. Совсем иначе оценил ситуацию хозяин Белого дома.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f48e1fb-dbe9-4634-8d2c-25bf657ca486/conversions/9535a860-191d-4fce-9cf7-0bef78823e1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f48e1fb-dbe9-4634-8d2c-25bf657ca486/conversions/9535a860-191d-4fce-9cf7-0bef78823e1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f48e1fb-dbe9-4634-8d2c-25bf657ca486/conversions/9535a860-191d-4fce-9cf7-0bef78823e1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f48e1fb-dbe9-4634-8d2c-25bf657ca486/conversions/9535a860-191d-4fce-9cf7-0bef78823e1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, сделал это без запроса местных властей. Такое в США случилось впервые с 1965 года.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы направили военных Национальной гвардии, а потом мы послали туда морских пехотинцев. Там люди нехорошо себя ведут. Просто плюют нам в лицо. Там работают проплаченные нарушители спокойствия, провокаторы".

В Лос-Анджелесе находится уже больше американских войск, чем в Ираке и Сирии. Оправданы ли столь решительные действия трамповской администрации?

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/545d3257-4c6e-491a-857e-85f281a594d9/conversions/acb27014-4483-4e2b-a178-e4cf46201478-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/545d3257-4c6e-491a-857e-85f281a594d9/conversions/acb27014-4483-4e2b-a178-e4cf46201478-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/545d3257-4c6e-491a-857e-85f281a594d9/conversions/acb27014-4483-4e2b-a178-e4cf46201478-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/545d3257-4c6e-491a-857e-85f281a594d9/conversions/acb27014-4483-4e2b-a178-e4cf46201478-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пожар мигрантского бунта в Калифорнии на данный момент локализован. Но проблему так скоро не решить. За время своей каденции с 2021 года Джо Байден впустил в США 8 млн переселенцев. Неспособность справиться с этим потоком во многом и разочаровала избирателей в администрации демократов. Долгое время ответственной за положение на границе считалась Камала Харрис. Вероятно, это стоило ей президентства.

В апреле по всем штатам уже прокатились антитрамповские выступления под лозунгом "Руки прочь!", открытую поддержку которым выразил экс-президент, демократ Обама. Теперь на день рождения Трампа устроили акцию "Нет королям!". А 24 июня Верховный суд США суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны, гражданами которых они не являются.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39aaa16c-9c44-49a2-8015-707809ee1a5e/conversions/d75ea1b4-05cf-48b5-9ceb-0b908dac8297-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39aaa16c-9c44-49a2-8015-707809ee1a5e/conversions/d75ea1b4-05cf-48b5-9ceb-0b908dac8297-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39aaa16c-9c44-49a2-8015-707809ee1a5e/conversions/d75ea1b4-05cf-48b5-9ceb-0b908dac8297-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39aaa16c-9c44-49a2-8015-707809ee1a5e/conversions/d75ea1b4-05cf-48b5-9ceb-0b908dac8297-xl-___webp_1920.webp 1920w