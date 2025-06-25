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Мигрантское восстание - как Лос-Анджелес превратился в поле боя
Жаркий июнь выдался в Лос-Анджелесе. Триггером протестов стали иммиграционные рейды. По обвинению в нарушении миграционного законодательства тогда задержали порядка 40 человек.
Недовольные пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть, поджигали автомобили, швыряли камни и петарды в сотрудников. Но власти Штата - демократы - настаивали на том, что ничего серьезного не происходит, протесты носят исключительно мирный характер. Совсем иначе оценил ситуацию хозяин Белого дома.
Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, сделал это без запроса местных властей. Такое в США случилось впервые с 1965 года.
Дональд Трамп, президент США:
"Мы направили военных Национальной гвардии, а потом мы послали туда морских пехотинцев. Там люди нехорошо себя ведут. Просто плюют нам в лицо. Там работают проплаченные нарушители спокойствия, провокаторы".
В Лос-Анджелесе находится уже больше американских войск, чем в Ираке и Сирии. Оправданы ли столь решительные действия трамповской администрации?
Пожар мигрантского бунта в Калифорнии на данный момент локализован. Но проблему так скоро не решить. За время своей каденции с 2021 года Джо Байден впустил в США 8 млн переселенцев. Неспособность справиться с этим потоком во многом и разочаровала избирателей в администрации демократов. Долгое время ответственной за положение на границе считалась Камала Харрис. Вероятно, это стоило ей президентства.
В апреле по всем штатам уже прокатились антитрамповские выступления под лозунгом "Руки прочь!", открытую поддержку которым выразил экс-президент, демократ Обама. Теперь на день рождения Трампа устроили акцию "Нет королям!". А 24 июня Верховный суд США суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны, гражданами которых они не являются.
Не исключено, что теперь поднимется новая волна миграционных беспорядков, что демократам на руку. Для них пусть даже революция чужими руками. А национальные принципы "великой Америки" запрятаны в потайной карман большой и беспощадной политической конкуренции.