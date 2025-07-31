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Милитаризация на фоне упадка. Германия намерена удвоить военные расходы
Автор:Редакция news.by
Немецкое федеральное статбюро опубликовало статистику об экономических достижениях страны во втором квартале. Зафиксировано падение ВВП на одну десятую процента в сравнении с предыдущим кварталом.
Экономисты прогнозировали, что нынешний год станет для Германии еще одним годом рецессии, пророчество оказалось, по всем приметам, довольно точным. Одновременно агентство Рейтер публикует данные о намерениях правительства ФРГ осуществить крупные закупки военной техники на десятки миллиардов евро.
Предполагается заключить контракты на приобретение 20 истребителей, 3 тысяч бронемашин и 3 с половиной тысяч БМП.