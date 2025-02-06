Миллер рассказал, как Украина попытается вмешаться в выборы президента Польши

Украина попытается вмешаться в выборы президента Польши, считает бывший премьер-министр республики Лешек Миллер, пишет РИА Новости.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.

В эфире радиостанции RadioZET он заявил, что "абсолютно уверен, что украинцы захотят оказать влияние на избирательный процесс в Польше, на выборы президента". Миллер предположил, что повлиять на польские выборы украинцы попытаются, используя тему эксгумации жертв Волынской резни.

"Как они могут это сделать? Конечно, применяя соответствующую политику на тему эксгумаций", - сказал экс-премьер.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине.