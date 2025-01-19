Министр Хорватии оказался в центре скандала из-за видеозаписи со стрельбой

Эта история уже вызвала в стране правительственный кризис: в отставку уходит сам министр, но последовать за ним могут и некоторые его коллеги, включая премьера.



Иосиф Дабро извинился за свое поведение и заявил, что патроны якобы были холостые. Тем не менее возмущение общественности обретает все больший размах - властям выдвигаются обвинения в цинизме и презрении к рядовым гражданам.