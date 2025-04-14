Минобразования США заморозило 2,2 млрд долларов грантов для Гарвардского университета

Министерство образования США замораживает 2 млрд 200 млн долларов грантов для Гарвардского университета. На очереди под урезание финансирования еще 5 из 8 учебных заведений Лиги плюща.

Причиной стал отказ президента Гарварда принимать требования администрации Трампа внести изменения в политику вуза для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Удивительно, как якобы один из лучших и "просвещенных" университетов мира гласно подписался под своей нетерпимостью.