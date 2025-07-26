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Минус 1,5 млрд евро: ЕС решил наказать Украину за проваленные реформы

Евросоюз решил наказать Украину за проваленные реформы, урезав четвертый транш европейской помощи. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Таким образом, Киев недополучит почти 1,5 млрд евро. В Брюсселе решили, что на такую сумму тянут три реформы из 16, которые киевская верхушка провести не успела или не захотела. Как ранее писали, в числе невыполненных реформ - децентрализация, реформа Нацагентства по розыску и управлению активами и отбор судей в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, с 2024 по 2027 годы Киев должен получить от Брюсселя до 50 млрд евро на противодействие "российской агрессии", восстановление Украины и подготовку ее вступления в ЕС. Где на самом деле они оседают, вопрос риторический.

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