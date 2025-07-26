Минус 1,5 млрд евро: ЕС решил наказать Украину за проваленные реформы

Евросоюз решил наказать Украину за проваленные реформы, урезав четвертый транш европейской помощи. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Таким образом, Киев недополучит почти 1,5 млрд евро. В Брюсселе решили, что на такую сумму тянут три реформы из 16, которые киевская верхушка провести не успела или не захотела. Как ранее писали, в числе невыполненных реформ - децентрализация, реформа Нацагентства по розыску и управлению активами и отбор судей в Высший антикоррупционный суд.