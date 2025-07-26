3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
Минус 1,5 млрд евро: ЕС решил наказать Украину за проваленные реформы
Автор:Редакция news.by
Евросоюз решил наказать Украину за проваленные реформы, урезав четвертый транш европейской помощи. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Таким образом, Киев недополучит почти 1,5 млрд евро. В Брюсселе решили, что на такую сумму тянут три реформы из 16, которые киевская верхушка провести не успела или не захотела. Как ранее писали, в числе невыполненных реформ - децентрализация, реформа Нацагентства по розыску и управлению активами и отбор судей в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, с 2024 по 2027 годы Киев должен получить от Брюсселя до 50 млрд евро на противодействие "российской агрессии", восстановление Украины и подготовку ее вступления в ЕС. Где на самом деле они оседают, вопрос риторический.