Минздрав РФ: 6 пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

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6 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье 11 марта остаются в больницах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

"На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что пострадавшая женщина 43 лет, переведенная по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, остается в крайне тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, добавил Кузнецов.

По его словам, остальные 5 пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.