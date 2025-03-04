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Минздрав РФ: 6 пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах
6 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье 11 марта остаются в больницах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.
"На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что пострадавшая женщина 43 лет, переведенная по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, остается в крайне тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, добавил Кузнецов.
По его словам, остальные 5 пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Еще 13 человек, включая одного ребенка, пострадавших при атаке, находятся под амбулаторным наблюдением врачей, отметил Кузнецов.