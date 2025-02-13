"Мир потрясен" - что пишут ведущие СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

"Мир потрясен" - ведущие СМИ обсуждают главную политическую новость - телефонный разговор Путина и Трампа.

И главный посыл - что пишет The New York Times - переговоры можно называть крахом усилий Запада по дипломатической изоляции России и ее лидера, серьезным импульсом к возрождению партнерских отношений между странами, а также шоком для Украины и европейских союзников Штатов.

В похожем ключе новость подают и другие американские и европейские издания:

CNN:

"Отношения США с Европой уже никогда не будут прежними после разговора Трампа с Путиным. Американский век Европы закончен. Два геополитических столкновения 12 февраля изменили трансатлантические отношения".

Telegraf:

"Теперь это мир Путина и Трампа. В ходе телефонного разговора, который Трамп назвал продуктивным, он и Путин договорились, что соответствующие команды немедленно приступят к переговорам. Если это так, то это большая победа для Путина. Он всегда считал, что по-настоящему суверенными могут быть только те страны, которые решают судьбы других. Он всегда был убежден, что Россия станет одной из великих держав - наряду с США и Китаем - способной поделить между собой остальной мир".

В Европе давно боялись диалога Трампа с Путиным, а после беседы настаивают на участии в переговорах по Украине, пишет Politico. По данным Bloomberg, США не уведомили европейских союзников о предстоящем разговоре. Немного в другом, весьма дерзком и недипломатичном ключе, высказываются в Лондоне.

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А вот в Москве выражают удивление от шоковой реакции мира на состоявшийся телефонный разговор. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его поражает "оцепенение" мира, как будто это нечто из ряда вон выходящее.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее. Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом".