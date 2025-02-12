Мир в Украине - определились сроки переговоров в Эр-Рияде

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Переговоры по Украине российской и американской делегаций начнутся 18 февраля в Саудовской Аравии. Это сообщают американские СМИ.

Также известно, что президент США Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня к Пасхе, 20 апреля. Глава Белого дома отмечает: президент России Владимир Путин стремится к миру, и нет никаких оснований ждать нападения на НАТО со стороны России.

Дональд Трамп:

"Мы движемся вперед. Мы пытаемся достичь мира между Россией и Украиной, мы очень серьезно работаем над этим. Идет война, которая никогда не должна была начаться. Я верю, что и Зеленский будет участвовать в переговорах".

Появились также сообщения, что встреча Путина и Трампа в Эр-Рияде пройдет уже до конца недели. На первых этапах участие украинской стороны и тем более высшего киевского руководства не предусмотрено. Тем не менее, Зеленский внезапно отправился в Саудовскую Аравию с непредвиденным визитом. Это тем более странно, что и Вашингтон, и Москва не раз давали понять: его пригласят к участию в переговорах позже.

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