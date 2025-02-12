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Мир в Украине - определились сроки переговоров в Эр-Рияде
Переговоры по Украине российской и американской делегаций начнутся 18 февраля в Саудовской Аравии. Это сообщают американские СМИ.
Также известно, что президент США Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня к Пасхе, 20 апреля. Глава Белого дома отмечает: президент России Владимир Путин стремится к миру, и нет никаких оснований ждать нападения на НАТО со стороны России.
Дональд Трамп:
"Мы движемся вперед. Мы пытаемся достичь мира между Россией и Украиной, мы очень серьезно работаем над этим. Идет война, которая никогда не должна была начаться. Я верю, что и Зеленский будет участвовать в переговорах".
Появились также сообщения, что встреча Путина и Трампа в Эр-Рияде пройдет уже до конца недели. На первых этапах участие украинской стороны и тем более высшего киевского руководства не предусмотрено. Тем не менее, Зеленский внезапно отправился в Саудовскую Аравию с непредвиденным визитом. Это тем более странно, что и Вашингтон, и Москва не раз давали понять: его пригласят к участию в переговорах позже.
Европейцы также остались за бортом, по крайней мере, пока. В американском Госдепартаменте объясняют это так: Украина и Россия - конфликтующие стороны, США - посредник, а в какой роли планируют выступать представители Старого Света?