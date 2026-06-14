Мировые лидеры приветствуют соглашение между США и Ираном

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке получает масштабную международную поддержку. Генсек ООН поприветствовал этот шаг к миру и выразил надежду, что стороны удвоят усилия по урегулированию конфликта.

В свою очередь лидеры Британии, Франции, Германии и Италии подтвердили готовность полностью снять экономические санкции с Исламской Республики. Главным и ключевым условием отмены ограничений станут четкие шаги Ирана по сворачиванию своей ядерной программы в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.

В документе подчеркивается, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие.