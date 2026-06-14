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Мировые лидеры приветствуют соглашение между США и Ираном
Автор:Редакция news.by
Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке получает масштабную международную поддержку. Генсек ООН поприветствовал этот шаг к миру и выразил надежду, что стороны удвоят усилия по урегулированию конфликта.
В свою очередь лидеры Британии, Франции, Германии и Италии подтвердили готовность полностью снять экономические санкции с Исламской Республики. Главным и ключевым условием отмены ограничений станут четкие шаги Ирана по сворачиванию своей ядерной программы в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.
В документе подчеркивается, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие.
Мировые рынки уже отреагировали на новость о деэскалации: цена нефти марки Brent моментально рухнула более чем на 4 % - ниже 84 долларов за баррель.