Канцлер Германии Фридрих Мерц пробил очередное дно в глазах населения. Он стал самым непопулярным политиком страны и опустился на последнее место в рейтинге.

Низкое место для Мерца - впервые, такой низкий уровень поддержки - тоже. Если коротко, то жители Германии недовольны всем, но мы попытаемся рассказать, как Мерц всего за год умудрился не просто разочаровать, а сильно взбесить людей.

Каждый соцопрос для Мерца - новое потрясение. Цифры стремительно катятся вниз - положительно его работу оценивают лишь 10 % немцев.

карикатура на Фридриха Мерца

Кризис доверия набирает обороты с каждым месяцем, и еще неизвестно, нащупал ли Мерц дно. Так, в середине апреля 2026-го канцлер точно вошел в историю - официально он стал еще и самым непопулярным главой правительства в мире.

Согласно результатам исследования Morning Consult, 76 % немцев недовольны его политикой, а ведь с момента его прихода к власти не прошло и года. Всего за 11 месяцев сторонник либеральной демократии и евроатлантизма сумел потерпеть фиаско по всем направлениям.

А это данные еще одного апрельского опроса. Это уже не просто кризис доверия, а народный гнев.

Скриншот экрана сайта РИА Новости

Мерц побил даже антирекорд Шольца. Такого серьезного кризиса политического лидерства в истории Германии еще не было, при этом даже среди своих он уже оказался чужим.

Скриншот экрана сайта ТАСС

Мерц как минимум точно не является выходцем из народа. Мерц был CEO и председателем наблюдательного совета немецкого филиала BlackRock - крупнейшего в мире инвестиционного фонда, управляющего активами на триллионы долларов. Из-за колоссального влияния на экономику и не только компанию часто называют теневым правительством, потому и немецкого канцлера окрестили "пешкой глобалистов", и пока немецкий избиратель ждал снижения цен на электричество, Мерц, по мнению аналитиков, лоббировал интересы "Четвертой ветви власти США".

Аналитики говорят, что именно BlackRock и продвинул Мерца канцлером Германии за заслуги и послушание перед большими игроками.

Скриншот статьи канала на Dzen.ru

Но настоящая заслуга у Мерца одна - Cum-Ex. Это знаменитая мошенническая схема на 65 млрд евро - деньги, попросту украденные у Евросоюза.

Скриншот статьи канала на Dzen.ru

И еще штрих к неоднозначной фигуре Мерца. Канцлер одержим реваншизмом и русофобией. Говорят, тоже не просто так.

Мерц пришел к власти под лозунгами стабильности и европейского единства, но обещания остались лишь на бумаге, и немцы поняли, что их просто-напросто обманули. Их мнение, интересы, уровень жизни попросту игнорируются.

Последней каплей в подвальный колодец рейтинга Мерца стал бюджет на 2027 год. Немецкая оппозиция оказалась в ужасе от его проекта.

Цитата немецкого политика Сары Вагенкнехт

Оппозиция сначала намекала, потом говорила, а теперь уже вовсю восклицает, что страна идет не туда, но все как горох о стену - достучаться до власти не получается.

Более того, немецкая демократия наносит ответный удар. Мерц начинает давить и преследовать оппонентов. Против политиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) возбуждаются уголовные дела, да и саму партию едва не закрыли. Цензура в СМИ становится привычным делом, а недовольных на улице власть называет экстремистами. В общем, свобода мнений, плюрализм и диалог - прописные европейские ценности в самом сердце Европы - оказались лишь фикцией.

Резко набирающая популярность партия АдГ уже привыкла начинать утро не с кофе, а с обысков. Эксперты видят в таких действиях банальную неуверенность Мерца, ведь даже путь наверх у него был тернистым и начался с провалов и большой пощечины. Впервые в истории Германии канцлера не выбрали на первом голосовании в бундестаге (то есть Мерц не смог стать лидером партии с первого раза, дважды проигрывая внутрипартийную борьбу до того, как его наконец короновали).

Хотя чего удивляться таким методам, если канцлера давно прозвали "мистер доносчик".

Скриншот экрана сайта Российская газета

Депутаты АдГ считают, что нынешнему канцлеру Германии за провалы должно быть стыдно, и призывают уйти в отставку. Он нарушает предвыборные обещания, ведет экономику в кризис, направляет миллиарды в бездну украинских реалий вместо поддержки немцев.

Но пока Мерц запугивает всех мнимой угрозой, не только экономика страны катится вниз - в Германии зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости с 1946 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз советовал европейским политикам одуматься и предупреждал, что с таким подходом их рейтинги рухнут, а огонь народного недовольства будет лишь разгораться. Не послушали.