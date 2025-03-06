МККК назвал решение Литвы о выходе из конвенции по кассетным боеприпасам беспрецедентным

Международный комитет Красного Креста выразил глубокое сожаление в связи с решением Литвы выйти из Договора о запрете кассетных боеприпасов.

В комитете напомнили, что выход из любого гуманитарного договора разрывает структуру международного гуманитарного права.

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Договор о запрете кассетных боеприпасов объединяет более 100 государств. Это соглашение направлено на ограничение использования оружия, представляющего угрозу гражданскому населению.

Литва присоединилась к соответствующей конвенции в 2011-м. Однако осенью 2024 года страна приняла решение о выходе из соглашения: теперь данное решение вступило в силу.