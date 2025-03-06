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МККК назвал решение Литвы о выходе из конвенции по кассетным боеприпасам беспрецедентным
Международный комитет Красного Креста выразил глубокое сожаление в связи с решением Литвы выйти из Договора о запрете кассетных боеприпасов.
В комитете напомнили, что выход из любого гуманитарного договора разрывает структуру международного гуманитарного права.
Договор о запрете кассетных боеприпасов объединяет более 100 государств. Это соглашение направлено на ограничение использования оружия, представляющего угрозу гражданскому населению.
Литва присоединилась к соответствующей конвенции в 2011-м. Однако осенью 2024 года страна приняла решение о выходе из соглашения: теперь данное решение вступило в силу.
Главная проблема кассетных боеприпасов - при их использования остается много неразорвавшихся элементов, которые еще долго несут смерть случайным людям. Видимо, в Вильнюсе считают, что это приемлемая плата за фантомные страхи литовских властей.