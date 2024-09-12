Множество раненых из-за взрывов пейджеров доставили в больницы Ливана

В больницы Ливана доставили множество раненых из-за взрывов пейджеров, которые произошли сегодня. Об этом сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По его словам, медицинские учреждения Бейрута, Набатии, Сайды и Тира переполнены пациентами после взрывов связных устройств, которые сдетонировали "в результате масштабной израильской диверсии".

"Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 карет скорой помощи", - сказал Фирас Абъяд.

Как сообщило иранское информационное агентство Mehr, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен сегодня в результате взрыва устройства связи.

В сообщении Al Arabiya говорится, что сотни членов ливанской группировки "Хезболла" получили серьезные ранения в аналогичных инцидентах.

Газета The Jerusalem Post написала, ссылаясь информацию арабских и израильских СМИ, что ранения получили более 1,2 тыс. человек.

Как сообщили агентству Reuters источники в силах безопасности, члены группировки "Хезболла" получили серьезные ранения сегодня на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, когда взорвались пейджеры, которые они использовали для связи.

Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил Al-Hadath, что Израиль проник в систему связи отдельных устройств и взорвал их.