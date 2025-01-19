Моравецкий в США пытался подтвердить свою личность с помощью "Википедии"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне пытался подтвердить свою личность, демонстрируя свою страницу в "Википедии". В США политик прибыл на инаугурацию Дональда Трампа и пытался попасть на демонстрацию на спортивную арену Capital One с участием будущего президента. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Польское радио.

"Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью "Википедии", - указала радиостанция.

Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях. Первой информацию о случившемся опубликовала на портале X журналистка Олия Скутеркастер. "Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в "Википедии", - написала она.

На записи слышно, как один из солдат спрашивает Моравецкого, есть ли у него "какие-нибудь документы". "У вас есть удостоверение личности? Есть ли у вас контакт с кем-то важным?" - спрашивает он.

Польские СМИ не сообщают, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В социальных сетях Моравецкого высмеивают.

20 января Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.