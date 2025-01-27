Мощный шторм обрушился на Сан-Паулу - жертвами наводнения в Бразилии стали 96 человек

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Мощный шторм обрушился на Сан-Паулу, вызвав масштабное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 96 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Казинформ.

На данный момент уже 1,5 млн местных жителей остались без жилья, в то время как 180 тыс. домохозяйств страдают от отсутствия электроэнергии. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в районе Моока в Восточной зоне - 94,3 мм, за ним следует Лиман - 74,6 мм и Луз - 73,2 мм.

В Котии зафиксировано большое выпадение осадков в регионе Большого Сан-Паулу - 43,3 мм, за ней следует Карапикуиба - 42,6 мм и Осаску - 42 мм.

По данным Национального центра мониторинга и оповещения о бедствиях природы (Cemaden) и Национального института метеорологии (INMET), шторм принес в Сан-Паулу сильный ветер скоростью до 60 км/ч.

Гражданская оборона страны выпустила предупреждение о сильном ветре и риске наводнений.

Наводнение нарушило работу одной линии метрополитена "Азул", уточняется, что зафиксировано затопление станции "Жардим Сан-Паулу".