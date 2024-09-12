3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мужской, многообразный и не только: в Германии узаконили четыре варианта пола
С 1 ноября в Германии вступает в силу закон, который максимально упрощает гражданам страны смену имени и пола. Теперь для этого достаточно просто написать заявление, и никаких психологических или медэкспертиз не требуется.
Ранее необходимо было еще и постановление суда, но теперь это требование отменили. В новых документах указано 4 варианта пометок в графе "пол" - мужской, женский, "многообразный" и "без указания". Сообщается, что заявления уже подали более 1 тыс. человек, которые с нетерпением ждут 1 ноября. Власти полагают, что новыми возможностями ежегодно станут пользоваться не менее 4 тыс. человек.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов