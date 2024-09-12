Мужской, многообразный и не только: в Германии узаконили четыре варианта пола

С 1 ноября в Германии вступает в силу закон, который максимально упрощает гражданам страны смену имени и пола. Теперь для этого достаточно просто написать заявление, и никаких психологических или медэкспертиз не требуется.

Ранее необходимо было еще и постановление суда, но теперь это требование отменили. В новых документах указано 4 варианта пометок в графе "пол" - мужской, женский, "многообразный" и "без указания". Сообщается, что заявления уже подали более 1 тыс. человек, которые с нетерпением ждут 1 ноября. Власти полагают, что новыми возможностями ежегодно станут пользоваться не менее 4 тыс. человек.