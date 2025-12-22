3.66 BYN
"Мы не будем умирать за Украину": в Париже прошел "Марш мира"
Автор:Редакция news.by
"Марш мира" в очередной раз прошел в Париже. Местные жители вышли на улицы, чтобы высказаться против участия Франции в украинском конфликте. Самый популярный лозунг - "Мы не будем умирать за Украину".
Люди открыто заявили, что не готовы расплачиваться жизнями за чужой конфликт и за бездумные решения политиков. Некоторые демонстранты несли в руках плакаты с надписью Frexit (по аналогии с Brexit), призывая к выходу Франции из Европейского союза.