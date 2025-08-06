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Камчатку снова сотрясает: на полуострове произошло новое землетрясение

Камчатку снова сотрясает: на полуострове произошло новое землетрясение

Еще одно сильное землетрясение произошло на Камчатке. Его магнитуда на этот раз составила 5,7. Такую информацию распространил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр располагался в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 82,3 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Камчатказемлетрясение