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Камчатку снова сотрясает: на полуострове произошло новое землетрясение
Автор:Редакция news.by
Камчатку снова сотрясает: на полуострове произошло новое землетрясениеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b60513-cc6a-470d-8b02-02dfdae982d7/conversions/0e05d216-5f24-429d-bd8a-e8f6695fe37c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b60513-cc6a-470d-8b02-02dfdae982d7/conversions/0e05d216-5f24-429d-bd8a-e8f6695fe37c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b60513-cc6a-470d-8b02-02dfdae982d7/conversions/0e05d216-5f24-429d-bd8a-e8f6695fe37c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b60513-cc6a-470d-8b02-02dfdae982d7/conversions/0e05d216-5f24-429d-bd8a-e8f6695fe37c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Еще одно сильное землетрясение произошло на Камчатке. Его магнитуда на этот раз составила 5,7. Такую информацию распространил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр располагался в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 82,3 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.