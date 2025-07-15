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На химзаводе в Литве лопнула труба с азотной кислотой. Есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
ЧП на заводе Achema - крупнейшем производителе удобрений в Литве. Там лопнула труба с азотной кислотой. На месте работает множество спасателей и полицейских.
По словам очевидцев, на сотрудниках завода надеты противогазы, а с места происшествия поднимается густой дым. Есть пострадавшие, их число пока не установлено.
Несколько месяцев назад это предприятие хотели переквалифицировать под производство химических компонентов для боеприпасов.