Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На химзаводе в Литве лопнула труба с азотной кислотой. Есть пострадавшие

ЧП на заводе Achema - крупнейшем производителе удобрений в Литве. Там лопнула труба с азотной кислотой. На месте работает множество спасателей и полицейских.

Изображение

По словам очевидцев, на сотрудниках завода надеты противогазы, а с места происшествия поднимается густой дым. Есть пострадавшие, их число пока не установлено.

Несколько месяцев назад это предприятие хотели переквалифицировать под производство химических компонентов для боеприпасов.

ЛитваЧП