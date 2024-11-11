На McDonald's подали в суд за дискриминацию и домогательства

McDonald's попал под суд в Великобритании. Более 700 бывших и действующих сотрудников данной сети ресторанов подали иск к руководству, обвинив компанию в дискриминации по показателям здоровья, гомофобии, расизме и домогательствах.

Многим из заявителей не исполнилось 19 лет. Один из них рассказал, что столкнулся с притеснениями из-за проблем со зрением. Кроме того, он утверждает, что менеджеры McDonald's проявляли расизм по отношению к коллегам, а некоторые из работников замечены в попытках сексуального домогательства.