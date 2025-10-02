Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На митинги против сокращения расходов во Франции вышли более 180 тыс. человек

Францию вновь лихорадит - на улицах массовые протесты против жесткой экономии и роста цен. Страна кипит от социального неравенства, а власти продолжают вливать миллиарды в киевский режим, снабжая его оружием за счет своих граждан.

Чтобы охладить пыл протестующих, власти задействовали около 76 тыс. полицейских, но даже их количества не достаточно, чтобы остановить народный бунт.

В Париже толпа протестующих ворвалась в автосалон Tesla с криками "Ненавидим миллиардеров".

На митинги против сокращения расходов вышли более 180 тыс. человек по всей стране. Французы в ярости из-за того, что власти урезают им отпуска, замораживают соцвыплаты и режут расходы на медицину, в то время как почти 10 млн человек в стране живут за чертой бедности.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Францияпротесты в Европе