На митинги против сокращения расходов во Франции вышли более 180 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
Францию вновь лихорадит - на улицах массовые протесты против жесткой экономии и роста цен. Страна кипит от социального неравенства, а власти продолжают вливать миллиарды в киевский режим, снабжая его оружием за счет своих граждан.
Чтобы охладить пыл протестующих, власти задействовали около 76 тыс. полицейских, но даже их количества не достаточно, чтобы остановить народный бунт.
В Париже толпа протестующих ворвалась в автосалон Tesla с криками "Ненавидим миллиардеров".
На митинги против сокращения расходов вышли более 180 тыс. человек по всей стране. Французы в ярости из-за того, что власти урезают им отпуска, замораживают соцвыплаты и режут расходы на медицину, в то время как почти 10 млн человек в стране живут за чертой бедности.