На пути к миру: итоги переговоров Трампа и Зеленского

Активные переговорные сутки - два телефонных разговора Путина и Трампа. А еще общение главы Белого дома с Зеленским и видеоконференция с европейскими лидерами. К сожалению, конкретных осязаемых результатов вся эта активность не принесла.

Предшествовали этому драматичные события: в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Расскажем о переговорах в резиденции Мар-а-Лаго, месте, которое очень подходит для заключения сделок.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79fb9af2-5f66-42a7-a45c-d21f3ad7409d/conversions/ff93dbe5-d2ce-4b14-9209-f10e3e138cd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79fb9af2-5f66-42a7-a45c-d21f3ad7409d/conversions/ff93dbe5-d2ce-4b14-9209-f10e3e138cd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79fb9af2-5f66-42a7-a45c-d21f3ad7409d/conversions/ff93dbe5-d2ce-4b14-9209-f10e3e138cd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79fb9af2-5f66-42a7-a45c-d21f3ad7409d/conversions/ff93dbe5-d2ce-4b14-9209-f10e3e138cd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Встреча в США не принесла никакого прогресса - так британские СМИ оценили итоги переговоров Трампа и Зеленского во Флориде. Немецкая BILD продолжает: по крайней мере она не стала явным провалом. Американская Washington Post констатирует: сложные вопросы по-прежнему остаются нерешенными. Впрочем, сами участники беседы считают иначе.

Дональд Трамп, президент США:

"Если смотреть в целом, можно сказать, что мы достигли 95-процентного прогресса, хотя я и не люблю оперировать цифрами. Я просто считаю, что дела идут очень хорошо. Мы действительно близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом процесс продвигается уверенно. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя основной успех был заложен в течение последнего месяца. Это не решается за один день - все гораздо сложнее".

Оставшиеся 5 % - на деле самые проблемные. Конкретно вывод ВСУ из Донбасса, выборы и признание Украиной уступок территорий. Зеленский дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален, и позиция Украины по этому поводу "ясна и отличается от российской". Но и здесь хозяин Банковой уже не так категоричен, как был ранее. Зеленский продемонстрировал гибкость, заявляя о готовности к миру и даже проведению референдума по спорным пунктам.

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ae2395a-1316-4fde-9f98-34981b18a887/conversions/4dba2a60-df7d-4f72-b1ad-963a24ec214a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ae2395a-1316-4fde-9f98-34981b18a887/conversions/4dba2a60-df7d-4f72-b1ad-963a24ec214a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ae2395a-1316-4fde-9f98-34981b18a887/conversions/4dba2a60-df7d-4f72-b1ad-963a24ec214a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ae2395a-1316-4fde-9f98-34981b18a887/conversions/4dba2a60-df7d-4f72-b1ad-963a24ec214a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы говорили о 20 пунктах плана, и я рад, что наши команды действительно близки к результату. И я согласен с президентом Трампом в том, что наши команды работают не один день и не одну неделю, больше месяца, начиная с Женевы, затем две встречи в Майами, затем у нас был Берлин, и теперь у нас есть Мар-а-Лаго. Итак, это очень сложный вопрос. Вы знаете нашу позицию, так что... Я имею в виду, мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую контролируем", - сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил о разногласиях по срокам гарантий безопасности. Вашингтон предлагает 15 лет с возможностью продления, а Киев хочет гарантий сразу аж на 30-50 лет. При этом хозяин Белого дома заявил, что именно европейцам выпала честь взять на себя основную часть этих самых гарантий безопасности Украине.

Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба "Валдай" (Россия):

"Трамп, безусловно, мастер позитивных новостей. Сначала он утверждал, что на 90 % все согласовано, теперь - на 95 %. Однако за этим кроется такое легкое лукавство: оставшиеся 5-10 % - это как раз самое важное. Речь идет о границах и гарантиях безопасности, во что, собственно, все и упирается".

Зеленский при этом продолжает надеяться на поддержку европейских союзников. С ними, к слову, по итогам переговоров созвонились.

Урсула фон дер Ляйен после написала, что Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса. А Макрон сообщил, что в начале января "коалиция желающих" встретится в Париже. Но больше - никакой конкретики.

Зато Трамп одной из своих реплик обломал всю антироссийскую риторику Брюсселя.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f014e1a9-d102-4e65-89bf-e977c0467ee9/conversions/bbe76e40-b557-4947-a037-3393d47aa12c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f014e1a9-d102-4e65-89bf-e977c0467ee9/conversions/bbe76e40-b557-4947-a037-3393d47aa12c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f014e1a9-d102-4e65-89bf-e977c0467ee9/conversions/bbe76e40-b557-4947-a037-3393d47aa12c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f014e1a9-d102-4e65-89bf-e977c0467ee9/conversions/bbe76e40-b557-4947-a037-3393d47aa12c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть Украину успешной однажды - это звучит немного странно, но я объяснял - президент Путин был очень щедр в своем отношении к успеху Украины, включая поставки энергоносителей, электричества и других товаров по очень низким ценам".

Именно с Владимиром Путиним Дональд Трамп и созвонился незадолго до встречи с Зеленским. Показав тем самым, что именно президента России он видит своим главным контрагентом по украинскому урегулированию. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, "разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта". Ну и главное то, что в этом разговоре лидеры России и США обозначили единую позицию по ряду ключевых вопросов, которая затем и была донесена хозяином Белого дома до Зеленского.

Содержание переговоров Трампа и Зеленского в самое ближайшее время обсудят в Кремле.