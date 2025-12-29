3.72 BYN
На пути к миру: итоги переговоров Трампа и Зеленского
Активные переговорные сутки - два телефонных разговора Путина и Трампа. А еще общение главы Белого дома с Зеленским и видеоконференция с европейскими лидерами. К сожалению, конкретных осязаемых результатов вся эта активность не принесла.
Предшествовали этому драматичные события: в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Расскажем о переговорах в резиденции Мар-а-Лаго, месте, которое очень подходит для заключения сделок.
Встреча в США не принесла никакого прогресса - так британские СМИ оценили итоги переговоров Трампа и Зеленского во Флориде. Немецкая BILD продолжает: по крайней мере она не стала явным провалом. Американская Washington Post констатирует: сложные вопросы по-прежнему остаются нерешенными. Впрочем, сами участники беседы считают иначе.
Дональд Трамп, президент США:
"Если смотреть в целом, можно сказать, что мы достигли 95-процентного прогресса, хотя я и не люблю оперировать цифрами. Я просто считаю, что дела идут очень хорошо. Мы действительно близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом процесс продвигается уверенно. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя основной успех был заложен в течение последнего месяца. Это не решается за один день - все гораздо сложнее".
Оставшиеся 5 % - на деле самые проблемные. Конкретно вывод ВСУ из Донбасса, выборы и признание Украиной уступок территорий. Зеленский дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален, и позиция Украины по этому поводу "ясна и отличается от российской". Но и здесь хозяин Банковой уже не так категоричен, как был ранее. Зеленский продемонстрировал гибкость, заявляя о готовности к миру и даже проведению референдума по спорным пунктам.
"Мы говорили о 20 пунктах плана, и я рад, что наши команды действительно близки к результату. И я согласен с президентом Трампом в том, что наши команды работают не один день и не одну неделю, больше месяца, начиная с Женевы, затем две встречи в Майами, затем у нас был Берлин, и теперь у нас есть Мар-а-Лаго. Итак, это очень сложный вопрос. Вы знаете нашу позицию, так что... Я имею в виду, мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую контролируем", - сказал Зеленский.
Зеленский также сообщил о разногласиях по срокам гарантий безопасности. Вашингтон предлагает 15 лет с возможностью продления, а Киев хочет гарантий сразу аж на 30-50 лет. При этом хозяин Белого дома заявил, что именно европейцам выпала честь взять на себя основную часть этих самых гарантий безопасности Украине.
Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба "Валдай" (Россия):
"Трамп, безусловно, мастер позитивных новостей. Сначала он утверждал, что на 90 % все согласовано, теперь - на 95 %. Однако за этим кроется такое легкое лукавство: оставшиеся 5-10 % - это как раз самое важное. Речь идет о границах и гарантиях безопасности, во что, собственно, все и упирается".
Зеленский при этом продолжает надеяться на поддержку европейских союзников. С ними, к слову, по итогам переговоров созвонились.
Урсула фон дер Ляйен после написала, что Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса. А Макрон сообщил, что в начале января "коалиция желающих" встретится в Париже. Но больше - никакой конкретики.
Зато Трамп одной из своих реплик обломал всю антироссийскую риторику Брюсселя.
Дональд Трамп, президент США:
"Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть Украину успешной однажды - это звучит немного странно, но я объяснял - президент Путин был очень щедр в своем отношении к успеху Украины, включая поставки энергоносителей, электричества и других товаров по очень низким ценам".
Именно с Владимиром Путиним Дональд Трамп и созвонился незадолго до встречи с Зеленским. Показав тем самым, что именно президента России он видит своим главным контрагентом по украинскому урегулированию. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, "разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта". Ну и главное то, что в этом разговоре лидеры России и США обозначили единую позицию по ряду ключевых вопросов, которая затем и была донесена хозяином Белого дома до Зеленского.
Содержание переговоров Трампа и Зеленского в самое ближайшее время обсудят в Кремле.
Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и США. Детали не сообщаются, но уже известно, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров и сообщил, что в ночь на 29 декабря - аккурат под переговоры - Киев предпринял массированную атаку на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Уничтожен 91 БПЛА. Объекты и время ответного удара уже определены. Вновь по вине Киева ситуация, вопреки всем дипломатическим усилиям, меняется молниеносно и, к сожалению, не в пользу мира.