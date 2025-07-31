Совет Безопасности ООН 1 августа проведет заседание по украинской тематике. Это следует из предварительной программы органа. Начало встречи, темой которой обозначено поддержание мира и безопасности в Украине, намечено на 22:00 по минскому времени.

Недавно глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что именно Киев инициировал созыв экстренной встречи. Напомним, что 31 июля состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное Россией для обсуждения срыва переговоров в Стамбуле. На нем заместитель временного поверенного в делах США при организации заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина достигли соглашения о мире к 8 августа.