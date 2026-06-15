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На турецкий пляж выбросило боевой БПЛА
Автор:Редакция news.by
В Турции на побережье Черного моря обнаружен боевой беспилотник, сообщает агентство IHA. Его выбросило на пляж Капысую.
На переданных агентством кадрах виден фюзеляж аппарата с практически целым хвостовым оперением и крыльями.
С пляжа экстренно эвакуировали людей, меры безопасности усилили. БПЛА будет отправлен в Анкару на экспертизу. Пока официально принадлежность дрона не называют, но эксперты говорят, что беспилотник украинский.