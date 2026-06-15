На турецкий пляж выбросило боевой БПЛА

В Турции на побережье Черного моря обнаружен боевой беспилотник, сообщает агентство IHA. Его выбросило на пляж Капысую.

На переданных агентством кадрах виден фюзеляж аппарата с практически целым хвостовым оперением и крыльями.

С пляжа экстренно эвакуировали людей, меры безопасности усилили. БПЛА будет отправлен в Анкару на экспертизу. Пока официально принадлежность дрона не называют, но эксперты говорят, что беспилотник украинский.