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Начаты переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз
Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдовы в сообщество. Открыт первый переговорный кластер так называемых основ из 5 глав: это правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки и статистика.
По всем этим разделам Кишинев должен привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС.
Также начаты переговоры о членстве в ЕС Украины. Обе страны объединены в одну группу по расширению и должны проходить все этапы синхронно.
Ранее Венгрия сняла блокировку евроинтеграции Киева после того, как Украина согласилась гарантировать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. При этом премьер-министр страны Петер Мадьяр предупредил, что при невыполнении Киевом соглашения процесс вступления будет остановлен.