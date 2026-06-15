Начаты переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз

Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдовы в сообщество. Открыт первый переговорный кластер так называемых основ из 5 глав: это правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки и статистика.

По всем этим разделам Кишинев должен привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС.

Также начаты переговоры о членстве в ЕС Украины. Обе страны объединены в одну группу по расширению и должны проходить все этапы синхронно.