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Над Великобританией нависла угроза наводнений
По всей территории Великобритании объявлены сотни предупреждений о мощных снегопадах и последующих наводнениях. Ряд районов страны, где повысилась температура, уже во власти большой воды.
Из-за нарушения транспортного сообщения в условиях непогоды в первые дни года в стране закрыты сотни школ. 7 января несколько аэропортов страны вынуждены были задержать авиарейсы. Сильный снег повлиял на работу воздушных гаваней Бристоля, Ливерпуля и Абердина. Интенсивное таяние снега продолжает оборачиваться сильными затоплениями.
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