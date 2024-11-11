Над Великобританией нависла угроза наводнений

По всей территории Великобритании объявлены сотни предупреждений о мощных снегопадах и последующих наводнениях. Ряд районов страны, где повысилась температура, уже во власти большой воды.

Из-за нарушения транспортного сообщения в условиях непогоды в первые дни года в стране закрыты сотни школ. 7 января несколько аэропортов страны вынуждены были задержать авиарейсы. Сильный снег повлиял на работу воздушных гаваней Бристоля, Ливерпуля и Абердина. Интенсивное таяние снега продолжает оборачиваться сильными затоплениями.